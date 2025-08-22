Цыганков может покинуть "Жирону" уже в ближайшие дни: где он окажется

Во сколько "Жирона" оценила игрока

По информации инсайдера, "Жирона" готова рассматривать предложения за Цыганкова в районе 20 миллионов евро. Это меньше, чем сумма отступных, прописанная в контракте футболиста, которая составляет 30 миллионов евро.

Контракт украинца с клубом действует до лета 2027 года.

Летнее трансферное окно в европейских топ-лигах действует до 1 сентября.

Кто интересуется Цыганковым

Ранее сообщалось об интересе к вингеру со стороны нескольких английских клубов - среди потенциальных претендентов называли "Вест Хэм", "Борнмут" и "Фулхэм".

Transfermarkt оценивает Цыганкова в 18 миллионов евро.

Статистика украинца

Цыганков перешел в испанский клуб из киевского "Динамо" в 2023 году за 5 млн евро. С тех пор он провел за "Жирону" 86 матчей, забил 13 голов и отдал 19 ассистов. Украинец является лучшим ассистентом в истории клуба в испанской Ла Лиге.

В прошлом сезоне Цыганков провел за "Жирону" 32 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач.

В сезоне 2025/26 вингер уже отметился ассистом в игре 1-го тура Ла Лиги против "Райо Вальекано" (1:3).