Цифровизация строительства может оказаться под угрозой: Шуляк дала объяснения

В парламенте отмечают необходимость создания отдельного законодательства, которое закрепит обязательность Градостроительного кадастра государственного уровня на уровне закона. Если этого не сделать, есть риск, что процессы, связанные с цифровизацией сферы строительства - направленные на минимизацию коррупционных проявлений в ней, существенно забуксуют.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга Народа" Елены Шуляк.

По ее словам, в начале процесса цифровизации сферы строительства - в 2019 году, когда было принято законодательство, которое создало основу для запуска Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССС), были определенные сомнения в том, что этот процесс будет успешным.

"Тогда мало кто верил, что у нас получится фактически загнать строительную документацию в цифровое поле - в ЕГЭССС, где сейчас уже не одна тысяча пользователей и через которую уже получены десятки тысяч разрешительных документов. Если бы тогда у людей, которым прозрачность не выгодна, было полное понимание, чем это для них закончится, то, думаю, сопротивление было бы больше. Но нам удалось", - отметила Шуляк.

В то же время она отметила, что тогда на уровне закона было прописано, что ЕДЕССС станет частью будущего Градостроительного кадастра государственного уровня. Однако сейчас - в 2025 году, когда запуск Кадастра уже состоялся в рамках экспериментального проекта и именно вопрос его полноценного запуска и есть в повестке дня и Правительства, и НАПК, в Украине до сих пор не создано законодательства, которое закрепит его обязательность на уровне закона.

Шуляк объяснила - законодательная основа создана для ЕДЕССС, Реестра поврежденного и уничтоженного имущества, программы еВідновлення, регистрации специального имущественного права и действия в Украине 305 регламента ЕС. В то же время, для Градостроительного кадастра государственного уровня, который станет своего рода зонтиком для публичных цифровых сервисов в сфере строительства, которые необходимы для минимизации коррупционных рисков в ней, нет. А это, убеждена парламентарий, может представлять угрозу для успешной реализации цифрового курса в этой сфере.

"Если мы не закрепим Кадастр на уровне закона, очень легко будет откатить эффект от цифровизации строительной сферы назад. И вернуться к вещам, которые удовлетворяют чиновников, которым не нужно, чтобы благодаря цифре, их устраняли от принятия решений", - подчеркнула председатель комитета градостроительства.

При этом она обозначила еще одну важную проблему, которая мешает дальнейшей реализации антикоррупционного курса сферы градостроительства. Градостроительный кадастр, пояснила Шуляк, нужно наполнять актуальной градостроительной документацией, но органы местного самоуправления иногда не хотят ее ни обновлять, ни создавать, поскольку им это не выгодно.

В качестве примера она привела планы пространственного развития, которые должны были стать обязательными для громад с 1 января 2025 года и которые ставили точку в вопросе возможности детальных планов территорий, которые наряду с градостроительными условиями и ограничениями входили в ТОП коррупционных инструментов местной власти.

"Но получилось так, как получилось - местная власть добилась переноса начала действия этого закона на 1 января 2028 года, поскольку он ей невыгоден. Стоит вспомнить лишь выступление на Конгрессе местных и региональных властей мэра одного из украинских городов, который едва не плача просил у Президента о переносе", - напомнила она.

Причина этой невыгодности, как добавляет Шуляк, очень проста - как показала операция "Чистый город", проведенная САП и НАБУ, выдача градостроительных условий и ограничений может "стоить" у местной власти 4 млн долларов.

"Это, собственно, и ответ, почему в Украине медленно движется и внедрение Градостроительного кадастра государственного уровня и почему до сих пор нет актуальных генпланов городов", - резюмировала Елена Шуляк.