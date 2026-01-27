RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Цифровой ID вместо анонимности: в РФ хотят контролировать каждый шаг в интернете

Фото: РФ планирует запретить анонимность в интернете (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В России предлагают ввести обязательную паспортную идентификацию для пользователей соцсетей и мессенджеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.

В Госдуме РФ выдвинули идею запретить анонимность в интернете и обязать пользователей входить в соцсети и мессенджеры через цифровой ID, привязанный к паспорту и оператору связи.

То есть фактически предлагается, чтобы каждое действие в сети было "подписано" конкретным человеком, которого государство сможет без труда идентифицировать.

В ЦПД отмечают, что эта инициатива может открыть новый этап цифрового контроля под лозунгами "легального и безопасного интернета".

При этом онлайн-платформам придется хранить большое количество паспортных данных, которые, как показывает практика, неизбежно будут "слиты" в сеть.

"Ограничение анонимности сократит доступ к иностранным платформам и альтернативным источникам информации. Также это даст государству новые поводы для репрессий. Под видом борьбы за "порядок" российские власти строят цифровую версию полицейского государства", - отмечают в Центре.

 

Блокировка мессенджеров в РФ

Напомним, в декабре 2025 года Роскомнадзор заблокировал WhatsApp, Roblox, FaceTime и Snapchat. Формальным поводом для блокировки стала "угроза безопасности".

Параллельно продолжалась атака на инструменты обхода цензуры: под блокировку попали VPN-протоколы, которые еще позволяли россиянам сохранять доступ к альтернативным источникам информации.

Аналитики ЦПИ уверены: под прикрытием "борьбы с терроризмом" Россия фактически изолирует информационное пространство.

Также Россия заблокировала игру S.T.A.L.K.E.R. 2, популярную среди украинских геймеров.

Наблюдатели отмечают, что усиление контроля в интернете в России ускорилось после 2022 года, когда власти начали массово ограничивать доступ к соцсетям. При введении блокировок государство регулярно ссылается на вопросы национальной безопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияИнтернет