"Цифровой гулаг". В России хотят к осеннему призыву создать реестр военнообязанных

Отмечается, что после принятия Госдумой и Советом Федерации РФ поправок к закону о воинской службе правительство надумало создать общий реестр воинского учета. Он будет содержать практически все персональные данные военнообязанных. Также будет создан отдельный реестр выданных повесток в военкомат.

Запустить реестр должно Министерство цифрового развития по заказу Минобороны РФ. Источники издания, близкие к правительству РФ, заявляют, что разработкою будет заниматься контролируемый государством "Ростелеком", а точнее дочерняя компания "РТ Лабс". Она также поддерживает работу российского сервиса "Госуслуги".

Руководит компанией "РТ Лабс" Тенгиз Алания, который близкий к властям Москвы и правительству РФ. Ранее фирму возглавлял нынешний министр цифрового развития и связи России Максут Шадаев.

Издание отмечает, что разработка реестра стала "головной болью" Шадаева и его подчиненных.

"Сроки там нереальные, ответственность большая. Все процессы контролирует ФСБ, которая в случае срыва срока свалит все на Минцифры и Ростелеком", - говорят источники.

Напомним, российский диктатор Путин недавно подписал закон об электронных повестках в России. Также этот закон запрещает россиянам покидать РФ после вручения повестки.

Также отметим, что в России с апреля стартовал весенний призыв, в рамках которого хотят набрать 147 тысяч солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.