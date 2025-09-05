ua en ru
Цифровые платформы усиливают социальную и экологическую ответственность, - эксперт

Украина, Пятница 05 сентября 2025 10:00
Цифровые платформы усиливают социальную и экологическую ответственность, - эксперт Фото: эксперт заявил, что цифровые платформы усиливают социальную и экологическую ответственность
Автор: Юлия Бойко

Социальная ответственность становится одним из ключевых направлений деятельности глобальных цифровых платформ. Они все активнее интегрируют этические стандарты, экологические инициативы и поддержку социальных проектов в свои бизнес-модели.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Casino.ua Александра Бабенко.

В частности, компании внедряют политики прозрачности в сборе и защите персональных данных, создают инклюзивные цифровые среды и запускают программы доступности для людей с инвалидностью.

В то же время технологические корпорации усиливают внимание к экологии: ряд крупнейших платформ планирует перевести свои дата-центры на возобновляемые источники энергии и снизить выбросы CO2.

"Социальная ответственность для нас является важным аспектом работы. Мы обеспечиваем пользователям безопасность и комфорт. Понимаем, что наша деятельность должна быть полезной не только бизнесу, но и обществу в целом", - отметил Бабенко.

Ранее Бабенко заявлял, что пользовательский опыт (UX) превращается в один из главных факторов удержания клиентов. Компании все активнее используют персонализацию и анализ поведения пользователей для улучшения продуктов и сервисов.

