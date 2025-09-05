Цифровые платформы усиливают социальную и экологическую ответственность, - эксперт

Социальная ответственность становится одним из ключевых направлений деятельности глобальных цифровых платформ. Они все активнее интегрируют этические стандарты, экологические инициативы и поддержку социальных проектов в свои бизнес-модели.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Casino.ua Александра Бабенко.

В частности, компании внедряют политики прозрачности в сборе и защите персональных данных, создают инклюзивные цифровые среды и запускают программы доступности для людей с инвалидностью.

В то же время технологические корпорации усиливают внимание к экологии: ряд крупнейших платформ планирует перевести свои дата-центры на возобновляемые источники энергии и снизить выбросы CO2.

"Социальная ответственность для нас является важным аспектом работы. Мы обеспечиваем пользователям безопасность и комфорт. Понимаем, что наша деятельность должна быть полезной не только бизнесу, но и обществу в целом", - отметил Бабенко.