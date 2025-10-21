Цифровая оборона: в Раде готовят запрет российского софта

Комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект "О запрете использования и распространения враждебных программных продуктов и враждебных средств информатизации".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.
Целью проекта №13505 является введение законодательного механизма, который позволит официально запрещать использование и распространение программ и технологий, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.
Как отметили депутаты, в период гибридной войны Украина нуждается в правовой защите от враждебных цифровых инструментов, которые могут использоваться для кибератак или сбора данных.
Законопроект предусматривает создание официального перечня запрещенных программных продуктов.
Его будет вести Госспецсвязи, а предложения в список смогут подавать Служба безопасности Украины и Национальный банк.
Враждебными могут быть признаны ИТ-продукты, которые:
"В условиях гибридной агрессии против Украины возникла объективная потребность в законодательном урегулировании вопросов признания таких продуктов враждебными", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
После принятия закон вступит в силу через 6 месяцев после публикации.
Запрет будет распространяться на государственные учреждения, критическую инфраструктуру, оборонный сектор и платежные системы.
Нарушение требований будет караться финансовыми санкциями - 2% от годового оборота компании с 1 января 2030 года.
Исключения будут действовать только для разведывательных органов, которым может быть разрешено использование такого ПО для специальных задач.
"Этот законопроект - попытка системно закрыть окно враждебным технологиям, которые могут быть инструментом влияния или атаки на наши государственные институты", - отмечают авторы документа.
По словам инициаторов, действующее законодательство не содержит четких критериев для определения враждебного программного обеспечения.
Это затрудняет его изъятие из обращения и создает угрозы для национальной кибербезопасности.
Новый закон должен предотвратить использование вредоносных технологий в стратегически важных сферах - от энергетики до финансов.
Также он позволит системно контролировать присутствие продуктов российского и белорусского происхождения на украинском рынке.
Напомним, американский техногигант Microsoft решил окончательно покинуть Россию и закрыть дочернюю компанию.
По данным МИД Чехии, Россия является основным источником информационных манипуляций на территории Европы.