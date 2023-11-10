Этой зимой РФ будет труднее устроить блекаут в Украине. Энергетика подготовлена к ударам, - CNN

Как отмечает издание, заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий назвал ограниченные возможности украинского ПВО одной из причин, почему Россия смогла легко поразить энергетическую сеть в прошлом году. По его мнению, теперь оккупантам будет сложнее достичь поставленных целей.

"Россияне могут применить комбинацию ракетного оружия и атаковать БПЛА. Это точно не будут такие примитивные атаки, как в прошлом году. Россиянам будет трудно добиться результата - мы тоже готовимся и понимаем, как они действуют", - подчеркнул он.

К тому же, энергетики также сделали свою часть работы, воспользовавшись летней паузой, когда российские террористы били по зерновой инфраструктуре вместо энергосистемы.

"Мы восстановили то, что можно было восстановить, закупили резервное оборудование и установили оборону вокруг электростанций. Прошлой зимой решительность помогла нам. Этой зимой мы сильнее, а наши люди более опытные", - рассказал CNN генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

По его словам, вокруг ключевых объектов энергораспределительной сети установлены физические барьеры - так называемые габионы, представляющие собой мешки с песком, скрепленные металлическими клетками, что в теории должно защитить от обломков ракет и дронов-камикадзе.

"Наша цель - сделать российские ракетные атаки и атаки беспилотников настолько неэффективными, что враг откажется от этой идеи. Конечно, ключевым элементом для защиты энергетической инфраструктуры является противовоздушная оборона", - рассказал CNN председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Кроме того, компания подготовила резервы оборудования, научила ремонтные бригады и диспетчеров для ликвидации последствий возможных атак и создала резервные цепи электроснабжения потребителей.

Как отмечается, в "Укрэнерго" уверяют, что смогли устранить часть повреждений прошлого года и готовы поставлять увеличенные объемы электроэнергии, необходимые для зимы. Однако, по словам Кудрицкого, на полное восстановление энергосистемы могут уйти годы.

Украина готовится к атакам РФ зимой

Напомним, украинцев накануне осени и зимы предупреждают о возможных новых массовых обстрелах со стороны оккупантов. Целью россиян может стать энергетика Украины. Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света.

Известно, что украинские инженеры в преддверии зимы прошли обучение в Британии. Цель программы - защита энергетики в случае вероятных атак России.

При этом ГУР подтверждает, что Россия скапливает ракеты для повторения массированных ударов. Но, по мнению разведчиков, масштабы обстрелов будут меньше.