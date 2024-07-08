RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Этой ночью РФ била по Украине крылатыми ракетами и баллистикой: как отработала ПВО

Фото: Николай Олещук, командующий Воздушными силами Украины (facebook.com.kpszsu)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики применили для воздушной атаки по территории Украины в эту ночь крылатые ракеты и баллистику. Силами и средствами противовоздушной обороны были ликвидированы 3 ракеты Х-101 врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.

Вражеская атака

Отмечается, что в целом оккупанты в ночь на 8 июля запустили по Украине:

  • 4 Х-101 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС - район пусков фиксировался в воздушном пространстве Саратовской области в России,
  • а также 2 баллистические ракеты "Искандер-М" - ими враг бил из российской Курской области и из территории временно оккупированного Крыма.

Отражение воздушного удара

Генерал рассказал, что по результатам боевой работы сил и средств ПВО были уничтожены 3 крылатые ракеты Х-101.

Вражеские воздушные цели сбивались над Житомирской и Черкасской областями.

Ночная российская ракетная атака

Напомним, поздно вечером 7 июля в Воздушных силах Украины зафиксировали взлет 4 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома "Оленья" в Мурманской области в РФ. А уже 01:41 в понедельник военные сообщили о ракетной опасности из-за угрозы пусков крылатых ракет с этих самолетов.

Объявление об отбое ракетной угрозы было около 03:50.

Добавим, что в Польше заявляли о поднятии в воздух своей военной авиации из-за ракетной атаки РФ по Украине.

Кроме того, этой ночью во время сообщения об угрозе баллистики в Сумах был слышен звук взрыва. Также - в Николаеве, а еще сообщалось о взрыве в Харькове.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОВоздушные силы УкраиныРакетная атака