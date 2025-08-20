ua en ru
Эти знаки Зодиака сделают шаг в неизвестное и сорвут джекпот

Среда 20 августа 2025 22:22
UA EN RU
Эти знаки Зодиака сделают шаг в неизвестное и сорвут джекпот Знаки Зодиака, которых накроет удача 21 августа (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые 21 августа почувствуют мощный прилив удачи. Кто-то сделает шаг к материально достатку, а кто-то - к духовному.

Кому обещают день возможностей, узнайте в материале РБК-Украина.

Близнецы

Вы сможете наладить финансовые дела. Если раньше вы потратили больше, чем планировали, то сейчас появится возможность улучшить положение.

В этот день вас накроет вдохновение, то лучше записывайте свои идеи. Одна из них точно приведет к дополнительному заработку. Деньги начнут поступать именно тогда, когда это больше всего нужно.

Лев

Вы осознаете, что осторожность и промедление лишь мешают. Наконец смелость возьмет верх и подтолкнет сделать шаг в сторону перемен.

Это удачный день для нового начала. Удача будет на вашей стороне, поэтому смело делайте все, на что давно решались. К примеру, можно попросить повышение или признаться в чувствах.

Дева

Ваше прошлое сдерживало ваше развитие, поэтому в этот день стоит посвятить время очищению от негатива. Также появится возможность разорвать токсичные связи.

Астрологи уверены, что 21 августа станет днем, когда вы отпустите лишнее и создадите место для новых возможностей, достатка и гармонии в жизни.

Водолей

Вы почувствуете прилив удачи в сфере любви и отношений. Именно духовное богатство станет для вас ключом к счастью.

Не бойтесь делиться собственным видением будущего или искать поддержку. Люди с радостью откликнутся на вашу искренность.

Вас также может заинтересовать:

При написании материала были использованы следующие источники: YourTango, Astro.

