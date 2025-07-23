Эти знаки Зодиака почувствуют прорыв в любви в августе: есть ли вы среди них

Овен

С 6 августа Марс переходит в знак Весов, который отвечает за отношения и партнерство.

Этот транзит будет способствовать уменьшению напряжения в вашей жизни и поможет лучше понять своего партнера.

Одинокие Овны могут рассчитывать на интересное знакомство. Это идеальное время для романтических свиданий.

Лев

Под влиянием Полнолуния в Водолее 9 августа вас ждут глубокие внутренние изменения.

Вы сможете закончить отношения, которые больше не приносят счастья, или обрести гармонию в уже имеющихся.

Не бойтесь говорить о своих чувствах. Искренность - ключ к развитию любых взаимосвязей.

Водолей

Ретроградный Меркурий завершается 11 августа. Все недоразумения останутся позади, так что вы можете снова улучшить отношения.

Этот месяц идеально подходит для искренних разговоров, планирования будущего и укрепления связи.

Если вы давно избегали деликатных тем - время поговорить. Честный разговор поможет принять важное решение относительно будущего ваших отношений.

Рыбы

Сезон Девы с 22 августа, а также Новолуние в этом же знаке 23 числа активирует ваш сектор любви. Это идеальное время для проявления заботы и новых отношений.

Новые знакомства будут иметь высокий потенциал перерасти в нечто большее. Однако для этого звезды советуют быть открытыми к новым знакомствам.

В паре попробуйте укрепить любовь совместными делами и планами.

Стрелец

Венера в знаке Льва с 25 августа откроет возможности для ярких чувств и новых знакомств.

Высока вероятность встретить любовь или закрутить роман во время путешествия.

В существующих отношениях попробуйте добавить огня. Спонтанные поездки или новые совместные увлечения улучшат связь.