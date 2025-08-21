ua en ru
Эти знаки Зодиака ждет настоящий прорыв: что принесет новый день

Четверг 21 августа 2025 21:01
Знаки Зодиака, которым 22 августа повезет в любви и работе (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Гороскоп на 22 августа обещает положительные изменения четырем знакам Зодиака. В пятницу Солнце переходит в знак Девы, что принесет энергию дисциплины, внимания и желание наводить порядок в своей жизни.

РБК-Украина рассказывает, кому больше всего повезет в этот день.

Близнецы

Ваш день будет связан с домом и семейной жизнью. Это удачное время, чтобы навести порядок в своем пространстве.

Освободив себя от лишних вещей, вы атмосферу спокойствия и уюта. Пусть ваше станет местом силы. Это положительно скажется на будущих делах.

Дева

Удача будет на вашей стороне в вопросах личного развития. Это удачное время для переосмысления и перерождения.

Вас озарит смелость попробовать новые подходы и пересмотреть жизненные цели. Наконец придет ясность относительно собственного будущего, а Вселенная будет помогать на пути к успеху.

Стрелец

У вас на первый план выйдет тема сотрудничества и партнерства. Это может касаться как дружбы, так и бизнеса.

Правильные союзники станут ключом к успеху. День удачен для создания новых профессиональных союзов или укрепления дружеских связей. Главное - не бойтесь делегировать!

Рыбы

Вас ждут позитивные перемены в личной жизни. Удастся укрепить романтические отношения или даже сделать шаги к браку.

Вы можете почувствовать готовность серьезно работать над будущим вместе с партнером. Удача также улыбнется тем, кто ищет любовь. Возможна судьбоносная встреча.

При написании материала были использованы следующие источники: YourTango, Astro.

