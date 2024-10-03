Эти правила должны знать все. Зачислят ли украинцам к пенсии стаж, полученный за границей

Как засчитывают украинцам стаж работы за границей

Пенсию в Украине назначают при достижении возраста в 60, 63 или 65 лет в зависимости от ситуации. При этом нужно, чтобы было достаточно страхового стажа. По состоянию на 2024 год для выхода на пенсию в 60 лет требуется 31 год стажа.

Периоды работы за пределами Украины зачисляются к стажу работы, если между Украиной и страной, в которой работал человек, подписан международный договор о пенсионном обеспечении, говорит Руслан Кравченко.

Сейчас договоры подписаны только с определенными странами. Вот полный список:

Болгария;

Эстония;

Испания;

Латвия;

Литва;

Польша;

Португалия;

Словакия;

Чехия;

Азербайджан;

Молдова;

Грузия;

Румыния;

Венгрия;

Монголия.

"То есть если человек работал официально в одной из этих стран, то период работы там ему засчитается. А, например, с Германией, куда с начала великой войны переехало больше всего украинцев, такого договора пока нет. Если человек работал там, стаж работы ему на данный момент не зачтется. Это станет возможным после подписания такого договора", - объясняет специалист.

Существует два типа таких договоров – территориальный и пропорциональный. Если подписан территориальный договор, то выплачивать пенсию вам будет государство, на территории которого вы проживаете.

"Стаж, который человек приобрел в Украине и в другой стране, суммируется. Пропорциональный договор предусматривает, что часть пенсии человеку оплачивает Украина, а часть - другая страна, где человек работал", - отмечает Руслан Кравченко.

Также условием зачисления стажа является официальное трудоустройство. Если как в Украине, так и в любой другой стране, вы работали неофициально, то в таких ситуациях стаж вам не засчитают, даже если со страной подписан договор.