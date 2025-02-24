"Эти люди могут быть вашими соседями": Офицер ГУР рассказал о составе спецподразделения "Шаман"

По его словам, в начале полномасштабного вторжения РФ нужны были люди с военным опытом, но впоследствии приоритеты изменились.

"Дальнейшее развитие конфликта требовало наличие в подразделении людей, которые умеют работать головой, планировать операции, способны к военной хитрости и в целом понимают, что такое военная наука. Поэтому на данном этапе это достаточно серьезный симбиоз людей умных, сильных и отважных", - отметил военный.

По его словам, в подразделении служат люди, которые знали друг друга еще до войны.

"Большинство личного состава подразделения имели общую историю задолго до прибытия в подразделение. То есть не исключены родственные элементы, не исключены товарищеские элементы, когда люди из одного спортивного клуба, с одной улицы, из одного города, которые друг друга знают. У нас много военнослужащих, которые являются братьями. Во время нашего второго вертолетного захода на Белгородщину в двух вертолетах сидели по паре родных братьев", - рассказал он.

Среди бойцов есть люди, которые пришли из разных социальных сфер: финансовые директора, бывшие чиновники, в частности экс-заместитель министра и один из генералов, который присоединился как обычный боец.

"Сначала я не знал, что он генерал. Но понял, что это не рядовой гражданин. Я видел, что он имеет правильную военную выправку. Поэтому сразу захотел разобраться, кто это такой. Я начал задавать наводящие вопросы, и он сказал, что он генерал. Я сказал: "Окей, продолжай копать, сейчас именно такая задача", - вспомнил командир спецподразделения.

Он отметил, что отбор и рекрутинг происходят по четким критериям.

"Чужим людям сложно попасть в подразделение, если мы их не можем как-то идентифицировать. Но на данном этапе процесс рекрутинга запущен. Есть сайт, который можно найти на официальной странице Главного управления разведки. Запущена программа с QR-кодом и рекламой", - отметил военный.

При этом он рассказал, что попасть в подразделение можно заполнив анкету на сайте "Пиратский корабль ".

"По запросу "Шаманбат ГУР МО" можно найти его в Google. Процесс максимально упрощен: есть ссылка на переход на анкету, заполняется анкета, затем происходит ее рассмотрение нашей командой по рекрутингу и дальнейшее изучение кандидата. После этого с кандидатом связываются, звонят даже на выключенный телефон, и он понимает, что пришло время", - отметил военный.

Он добавил, что новобранцы проходят тщательную подготовку, которая длится в среднем 4-6 месяцев.

"Если человек без опыта - нужен значительно более длительный период, чтобы поставить его в строй. Затем происходит профессиональная доподготовка непосредственно в подразделении. Приходят представители из разных подразделений и разбирают людей по направлениям: кто-то становится пулеметчиком и он идет в одну группу, кто-то - разведчиком, который может ходить на дальние дистанции, и идет в другую группу, кто-то - FPV-шником, кто-то - минометчиком. Далее происходит специализация", - отметил он.

По словам военного, людей разбирают по подразделениям, и уже проводят подготовку в контексте его специализации, то есть "дотачивают".

На поле боя бойцы получают задание только после прохождения всех этапов подготовки.

"Достаточно долго командиры присматриваются к военнослужащему и "дошлифовывают" его", - резюмировал представитель подразделения.