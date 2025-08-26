Эти джинсы - главный тренд лета и осени: пример от Дженнифер Лопес

Какой "лук" выбрала певица

Верх

Белое худи с капюшоном и минималистичной вышивкой синего цвета на груди. Эта вещь придает образу комфорта и легкости.

Под него певица надела белую рубашку, создав стильный ансамбль. Отметим, что рубашку можно подобрать и контрастного оттенка.

Низ

Белые джинсы прямого кроя, которые выгодно подчеркивают стройные ноги.

Певица выбрала немного укороченную модель брюк, которые открывают лодыжки. Монохромный белый низ и верх создают чистый и свежий вид.

Белые джинсы - мастхев на лето и осень (фото: instagram.com/jlo)

Обувь

На ногах у Дженнифер слипоны в полоску, которые еще называют эспадрильи. Полосатый принт придает интересный акцент к однотонному образу.

Весь ансамбль выглядит очень гармонично. Это идеальный пример стиля casual chic, где комфорт сочетается с элегантностью. Образ артистки завершают солнцезащитные очки на голове и минималистичные украшения.

Дженнифер Лопес задает тренды (фото: instagram.com/jlo)

Почему белые джинсы - тренд 2025

Белые джинсы действительно являются одним из главных трендов 2025 года, и их популярность будет продолжаться до осени. Причина в том, что они стали универсальным мастхевом, который может являться основой как летнего, так и осеннего гардероба.

Универсальность

Это уже не просто вещь для лета. Дизайнеры и инфлюэнсеры активно показывают, как белый деним гармонично сочетается с плотными осенними тканями: твидом, шерстью, кожей и кашемиром.

Свежесть и элегантность

Белый цвет придает любому образу свежести и чистоплотности. Он зрительно "облегчает" осенний гардероб, который обычно состоит из темных и насыщенных оттенков, а также делает его более изысканным.

Игра на контрасте

Белые джинсы позволяют создавать интересные контрасты. Они отлично смотрятся с черным, коричневым, серым, а также с яркими акцентными цветами. Это дает множество вариантов для создания стильных и необычных луков.

Дженнифер Лопес показала модные джинсы (фото: instagram.com/jlo)

Какие модели выбрать на осень

Прямой крой

Это классический и универсальный вариант, подходящий почти всем. Он создает изящный и элегантный силуэт, идеально сочетающийся с элементами офисного и повседневного стилей.

Широкие модели

Джинсы-палаццо и широкие джинсы с высокой талией остаются на пике популярности. Они придают образу динамичности и комфорта. Их можно носить с обжатым верхом, чтобы сбалансировать пропорции или с объемным свитером для более расслабленного образа.

Клеш

Джинсы, расширяющиеся от колена или бедра, снова в моде. Они подчеркивают длину ног и придают нотку богемному шику. Эта модель прекрасно смотрится с обувью на каблуке или на платформе.

Карго

Функциональные джинсы с накладными карманами остаются актуальными, особенно для любителей streetstyle. Белый цвет делает эту модель более мягкой и женственной.

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)