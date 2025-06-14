Эти 4 продукта - худший выбор для завтрака. Не ешьте их натощак
Завтрак очень важен для человека, который заботится о своем здоровье. Но есть определенные продукты, которые не стоит включать в этот прием пищи.
Какой именно пищи надо избегать утром, объясняет РБК-Украина со ссылкой на Strona Zdrowia.
Что лучше не есть натощак?
Врач Адриан Шнайдер советует избегать 4 продуктов на завтрак, потому что они могут вызвать изжогу, сонливость и несварение желудка.
Острая пища
Вы любите чили, острые соусы или карри? Врач предупреждает, что острые блюда на завтрак могут негативно повлиять на процессы пищеварения. Будьте осторожны, особенно если у вас проблемы с желудком.
"Они могут раздражать слизистую оболочку желудка и вызвать несварение желудка. Особенно натощак и у чувствительных людей", - предупреждает специалист.
Сладости
Врач отмечает, что сладости вызывают быстрый всплеск уровня сахара в крови, а затем резкое падение. Эффект? Вы чувствуете усталость и сонливость. Лучше оставить их на потом.
Кофе
Да, этот напиток для многих это настоящий ритуал. Но кофе натощак может повысить кислотность в желудке и привести к изжоге. Стоит изменить это для собственного комфорта.
Большое количество цитрусовых
Как и кофе, цитрусовые могут повысить кислотность и вызвать изжогу, если вы съедите их много натощак.
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