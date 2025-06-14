ua en ru
Сб, 14 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Эти 4 продукта - худший выбор для завтрака. Не ешьте их натощак

Суббота 14 июня 2025 08:20
UA EN RU
Эти 4 продукта - худший выбор для завтрака. Не ешьте их натощак Фото: От чего лучше отказаться на завтрак (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Завтрак очень важен для человека, который заботится о своем здоровье. Но есть определенные продукты, которые не стоит включать в этот прием пищи.

Какой именно пищи надо избегать утром, объясняет РБК-Украина со ссылкой на Strona Zdrowia.

Что лучше не есть натощак?

Врач Адриан Шнайдер советует избегать 4 продуктов на завтрак, потому что они могут вызвать изжогу, сонливость и несварение желудка.

Острая пища

Вы любите чили, острые соусы или карри? Врач предупреждает, что острые блюда на завтрак могут негативно повлиять на процессы пищеварения. Будьте осторожны, особенно если у вас проблемы с желудком.

"Они могут раздражать слизистую оболочку желудка и вызвать несварение желудка. Особенно натощак и у чувствительных людей", - предупреждает специалист.

Сладости

Врач отмечает, что сладости вызывают быстрый всплеск уровня сахара в крови, а затем резкое падение. Эффект? Вы чувствуете усталость и сонливость. Лучше оставить их на потом.

Кофе

Да, этот напиток для многих это настоящий ритуал. Но кофе натощак может повысить кислотность в желудке и привести к изжоге. Стоит изменить это для собственного комфорта.

Большое количество цитрусовых

Как и кофе, цитрусовые могут повысить кислотность и вызвать изжогу, если вы съедите их много натощак.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровая еда Здоровое питание Здоровье
Новости
Экономика, оружие и Трамп. Как конфликт Израиля и Ирана может ударить по Украине
Экономика, оружие и Трамп. Как конфликт Израиля и Ирана может ударить по Украине
Аналитика
Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова