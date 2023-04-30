"Цезари", танки и не только. Зеленский рассказал о помощи от союзников на этой неделе

Зеленский выразил благодарность всем, кто помогает усиливать изоляцию террористов и останавливать любые поставки им оружия, его компонентов, работающих для блокирования ВПК России и для усиления оборонных возможностей всей Европы.

"По итогам этой недели хочу особо поблагодарить наших партнеров из Дании - за "Цезари", из Словении - за бронетехнику, из Испании - за танки, из Германии - за дополнительные оборонные намерения по бронетехнике и снарядам, за ПВО", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент напомнил, что США выделили финансирование объемом 1 млрд 250 млн долларов для поддержки украинского бюджета.

"Спасибо Нидерландам за решение парламента по тренировке украинских воинов на передовых западных системах. Спасибо Италии за активность ради скорейшего восстановления нашего государства. Спасибо Хорватии за новую помощь в лечении наших защитников после ранений в боях", - рассказал президент.