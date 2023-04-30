RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Цезари", танки и не только. Зеленский рассказал о помощи от союзников на этой неделе

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина на этой неделе получила большое количество военной техники. Это значительно усилит возможности Украины к обороне и контрнаступлению.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в воскресенье, 30 апреля.

Зеленский выразил благодарность всем, кто помогает усиливать изоляцию террористов и останавливать любые поставки им оружия, его компонентов, работающих для блокирования ВПК России и для усиления оборонных возможностей всей Европы.

"По итогам этой недели хочу особо поблагодарить наших партнеров из Дании - за "Цезари", из Словении - за бронетехнику, из Испании - за танки, из Германии - за дополнительные оборонные намерения по бронетехнике и снарядам, за ПВО", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент напомнил, что США выделили финансирование объемом 1 млрд 250 млн долларов для поддержки украинского бюджета.

"Спасибо Нидерландам за решение парламента по тренировке украинских воинов на передовых западных системах. Спасибо Италии за активность ради скорейшего восстановления нашего государства. Спасибо Хорватии за новую помощь в лечении наших защитников после ранений в боях", - рассказал президент.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что впереди Украину ждут главные сражения этой войны.

Напомним, сегодня Зеленский анонсировал новые санкции против РФ. По словам президента, они будут касаться военно-промышленного комплекса России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины