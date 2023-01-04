Этот год и зимние месяцы станут важными на пути вступления Украины в ЕС, - глава МИД

"Этот год и уже эти зимние месяцы станут очень важными на пути членства Украины в ЕС. Я получил приглашение от Жозепа Борреля принять участие в первом в 2023 году заседании Совета министров иностранных дел ЕС, которое состоится в январе. Важной темой будет подготовка к саммиту Украины 3 февраля", - рассказал Кулеба.

По его словам, важной темой саммита станут предвступительные переговоры по вступлению Украины в ЕС.

Также, как отметил министр, на саммите будет идти речь об имплементации формулы мира президента Владимира Зеленского и усилении санкций против России.

Напомним, как ранее заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сейчас наступает время для начала переговоров по членству Украины в Евросоюзе.

Добавим, по словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Украина вместе с ЕС начнет оценивать шаги нашей страны на пути к ЕС уже в начале марта.

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