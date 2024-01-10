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Этот год станет решающим для Украины, Литвы и партнеров, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Этот год станет решающим не только для Украины, которая противостоит российской агрессии. Но и для Литвы и партнеров Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с президентом Литвы.

"Во многом этот год станет решающим для наших государств: для Украины, для Литвы, для всех наших партнеров. Мы вместе должны определить, какие именно нам решения принесет этот год. Наша сила должна это определить, наше единство должно это сделать. Это должны быть решения в пользу нашей свободы, целостности, в пользу наших государств, культур и справедливого мира для нас всех", - сказал президент.

Он добавил, что все, что хочет Украина для себя, будет работать на защиту свободы и независимости каждого народа, которому угрожает Россия.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Литву за поддержку Украины, подчеркнув, что оружие, которое предоставила балтийская страна, с первых дней полномасштабной войны останавливает врага.

"Ваша поддержка нашего государства чрезвычайно значима. Оружие, техника, оборонные пакеты, учения наших воинов, лидерство Литвы в коалиции по разминированию. Все это придает нам силы. Я благодарен за новую оборонную поддержку, по которой мы сейчас договорились. Не просто о помощи, а о совместном производстве. В частности, средств борьбы с дронами, а также по другим направлениям в оборонном производстве. Соответствующие документы сегодня заключены", - добавил глава государства.

 

Визит Зеленского

Сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что прибыл с рабочим визитом в столицу Литвы. Он провел переговоры с литовским лидером Гитанасом Науседой. Украинская и литовская стороны подписали двусторонние соглашения.

Зеленский проведет также с литовским премьером, спикером сейма, представителями политических сил, СМИ и украинской общины.

После Литвы украинский президент посетит Эстонию и Латвию.

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