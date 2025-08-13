Этот напиток спасет ваши почки от камней: он доступен всем

Сколько воды пить в день

По словам медика, большинство людей даже не догадываются, но обычная питьевая вода - это главная защита от образования камней в почках.

Когда вы пьете мало, то моча становится концентрированной, а соли и минералы начинают слипаться в твердые кристаллы. Именно так образуются камни, которые могут вызвать сильную боль, кровь в моче и даже "положить вас на операционный стол".

Чтобы избежать этого, стоит пить 1,5-2 литра чистой воды ежедневно. Выбирайте качественную питьевую воду без лишних примесей.

Важно следить, чтобы моча была светло-желтой, ведь это знак, что вы пьете достаточно жидкости.

Какие напитки могут провоцировать возникновение камней

Сладкие газированные напитки

Особенно с высоким содержанием фруктозы (кукурузный сироп) и фосфатов. К ним относится кола, энергетики, сладкие лимонады.

Фосфаты из коловых напитков могут стимулировать формирование кальций-фосфатных камней.

Чрезмерный кофе и чай

Умеренное количество кофе даже снижает риск, но большое количество черного чая (богатого оксалатами) может способствовать образованию кальций-оксалатных камней.

Камни могут образоваться, если пить крепкий чай и мало воды.

Алкоголь (особенно пиво)

Может приводить к обезвоживанию и увеличению уровня мочевой кислоты, что способствует образованию камней.