Этот этап войны с Россией требует самой сильной концентрации, - Подоляк

По словам представителя ОП, данный этап "требует сильнейшей и самой трудной концентрации", чтобы продолжать в войне ведение оборонных и контрнаступательных действий ВСУ.

Подоляк подчеркивает, что "заморозка" боевых действий только сыграет на руку стране-агрессору, и позволит Кремлю нарастить больше сил для нового масштабного нападения на Украину.

"Давайте проясним: возможности для реальных переговоров нет. Это будет всего лишь оперативная пауза. Россия воспользуется этим, чтобы существенно улучшить свою армию, провести новую мобилизацию, а затем возобновить войну с еще более трагическими последствиями для Украины", - объясняет он.

Какой этап войны РФ против Украины?

Недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что неизвестно, когда закончится война в Украине с российскими захватчиками. В то же время, если сравнивать с забегом на 100 метров, то Вооруженные силы преодолели уже 70 метров.

Также Ермак высказал мнение, что следующий год станет решающим в развязанной Россией полномасштабной войне против Украины, и уже приближается переломный момент.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина находится на последнем этапе войны, но он может быть самым тяжелым. Однако при этом военные эксперты расходятся во мнении, на каком этапе война на самом деле.

Добавим, что недавно канцлер Германии Олаф Шольц и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявили, что РФ не намерена прекращать свою широкомасштабную военную агрессию против Украины, и война может продолжаться еще достаточно долго. Страны Запада должны продолжать оказывать поддержку контрнаступательным операциям ВСУ.