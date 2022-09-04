RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В ЦЕРН допустили можливість зупинки Великого адронного колайдера: названа причина

Фото: у ЦЕРН допустили можливість зупинки Великого адронного колайдера (flickr by Pietro Faccioli)
Автор: Іван Носальський

Європейська організація з ядерних досліджень (ЦЕРН) допускає можливість припинення роботи Великого адронного колайдера на тлі енергетичної кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови комісії з управління енергією ЦЕРН Сержа Клоде, яке наводить The Wall Street Journal.

Відзначається, що всього на території ЦЕРН розташовані вісім прискорювачів частинок, одним з яких є Великий адронний колайдер.

Зараз організація обговорює з постачальником електроенергії - французькою компанією EDF - сценарій, за яким оператор за день попередить про необхідність зниження споживання електроенергії. Це дозволить не відключати Великий адронний колайдер, а замість цього припинити роботу інших прискорювачів частинок і знизити енергоспоживання на 25 відсотків.

"Мета ЦЕРН - підтримувати роботу Великого адронного колайдера і уникнути раптової зупинки, яка може порушити роботу установки вартістю 4,4 мільярда доларів", - підкреслив Клоде.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що завдяки роботі Великого адронного колайдера вченим вдалося відкрити двічі зачарований тетракварк, що є сьогодні для науки новою формою матерії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвропаЕлектроенергія