Церкви України пропонують свій порядок проведення богослужінь під час карантину

Свої пропозиції рада церков спрямувала уряду
Українські церкви запропонували Кабінету міністрів свій порядок проведення богослужінь під час карантину, введеного у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Про це повідомила Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО).
У ВРЦіРО нагадали, що відповідно до постанови уряду, в Україні заборонено проведення масових заходів, включно з релігійними. При цьому в роз'ясненні Кабміну говориться про те, що робота церков не забороняється.
"Однак на місцях представники поліції та місцевої влади по-різному тлумачать карантинні обмеження, інколи вимагаючи повного закриття храмів, що є порушенням статті 35 Конституції України", - пояснили у раді церков.
Так, задля вирішення непорозумінь церкви розробили свій порядок проведення богослужінь в умовах карантину та спрямували його прем'єру Денису Шмигалю та Міністерству внутрішніх справ України.
Церкви пропонують встановити такий порядок організації богослужінь:
Нагадаємо, раніше в Українській греко-католицькій церкві заявляли, що не будуть скасовувати богослужіння на Великдень через введений карантин в Україні. Українська влада забезпечить можливість звершувати пасхальні богослужіння та транслювати їх наживо.