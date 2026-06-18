Церкви, мемы и чаты: как Россия пытается влиять на украинских беженцев в Европе

Россия создала в странах Европейского Союза разветвленную систему гибридного воздействия на украинских беженцев и общины. Она охватывает церковные, информационные, культурные, общественные и политические каналы, которые функционируют как единая сеть и взаимно усиливают друг друга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты социологического исследования Института национальной устойчивости и безопасности (НУ "ИНУБ") на тему "Система российского гибридного влияния на украинцев в ЕС: нарративы, каналы, угрозы".

Главное: Суть сети: РФ создала в странах ЕС разветвленную гибридную систему из 6 каналов и 6 сквозных нарративов для влияния на украинских беженцев. Эта сеть работает как единый механизм.

РФ создала в странах ЕС разветвленную гибридную систему из 6 каналов и 6 сквозных нарративов для влияния на украинских беженцев. Эта сеть работает как единый механизм. Почему РПЦ является лидером: Из-за условий Томоса ПЦУ не может создавать общины за рубежом, поэтому беженцы в сложных обстоятельствах обращаются в церкви РПЦ. Там им предлагают услуги психологов, юристов и переводчиков, но за украинскими вывесками часто скрываются граждане РФ.

Из-за условий Томоса ПЦУ не может создавать общины за рубежом, поэтому беженцы в сложных обстоятельствах обращаются в церкви РПЦ. Там им предлагают услуги психологов, юристов и переводчиков, но за украинскими вывесками часто скрываются граждане РФ. Масштабы дезинформации: Самым быстрым инструментом влияния стали Telegram-каналы. В первом квартале 2026 года количество дезинформационных нарративов удвоилось по сравнению с прошлым годом.

Самым быстрым инструментом влияния стали Telegram-каналы. В первом квартале 2026 года количество дезинформационных нарративов удвоилось по сравнению с прошлым годом. Работа с возрастными группами: Для молодежи до 25 лет пропаганду продвигают через TikTok. Наиболее уязвимыми назвали изолированных молодых мужчин, а наиболее устойчивыми к влиянию оказались женщины среднего возраста.

Для молодежи до 25 лет пропаганду продвигают через TikTok. Наиболее уязвимыми назвали изолированных молодых мужчин, а наиболее устойчивыми к влиянию оказались женщины среднего возраста. География влияния: Самая сильная сеть РФ действует в Италии и Германии, где фиксируются массовые цифровые операции. Наименьшее влияние зафиксировано в Польше благодаря языковой близости, высокой занятости украинцев и развитой сети капелланов ПЦУ.

Как работает российская сеть влияния

По словам директора Института национальной устойчивости и безопасности, профессора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Рены Марутян, исследователи выявили единую систему российского влияния, состоящую из шести основных каналов и шести сквозных нарративов.

"Мы определили, что существует единая сеть российского гибридного влияния на украинские общины за рубежом, состоящая из шести каналов и шести сквозных нарративов. Структурным стержнем этой сети является церковный канал, который объединяет множество составляющих: образование, юридическую помощь, психологическую поддержку", - заявила Марутян.

Исследование показало, что наиболее влиятельными каналами остаются:

церковные структуры;

псевдоукраинские организации;

академическо-культурные проекты;

цифровая дезинформация;

бытовые и социальные контакты;

политическое лоббирование через пророссийские силы в ЕС.

По мнению авторов исследования, эти инструменты не работают отдельно, а формируют единую систему влияния.

Почему главным каналом назвали Русскую православную церковь

Исследователи считают, что именно церковный канал является основой всей сети.

Марутян пояснила, что многие украинцы после вынужденного переезда в страны ЕС оказываются в сложной жизненной ситуации и ищут поддержки. Часто они обращаются именно к религиозным общинам.

"Основным каналом российского влияния на наших людей за рубежом является РПЦ. К сожалению, согласно условиям Томоса, мы не можем создавать свою сеть ПЦУ в других странах. Поэтому значительная часть беженцев обращается в русские церкви", - отметила она.

По её словам, в таких общинах людям предлагают психологическую поддержку, консультации священников, помощь юристов и переводчиков. Однако нередко под украинскими вывесками работают граждане РФ.

Руководительница Лаборатории социологических исследований Института национальной устойчивости и безопасности Екатерина Настояща объяснила это явление так называемым "нормализованным парадоксом".

"Человек понимает, что это враждебная церковь, но он разделяет религию и политику. Так работает нормализованный парадокс", - отметила социолог.

Telegram стал самым массовым инструментом влияния

Особое внимание исследователи уделили цифровой дезинформации. Именно это направление названо самым быстрым и масштабным каналом российского влияния. Значительную роль играют Telegram-каналы, которые украинцы за рубежом часто используют в качестве основного источника информации.

Согласно результатам исследования, российские информационные кампании активно адаптируются под разные аудитории.

Среди ключевых нарративов:

"Украина не ценит своих";

"Запад устал от Украины";

"У россиян и украинцев общее прошлое";

"Возвращение в Украину не имеет перспектив".

По данным исследователей, в 2024-2026 годах зафиксировано 77 информационных операций российской пропагандистской группы Storm-1516, из которых 35 были направлены непосредственно против Украины.

Кроме того, в первом квартале 2026 года количество соответствующих дезинформационных нарративов фактически удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На кого направлены различные каналы воздействия

Исследователи отмечают, что универсальной модели влияния не существует. Для разных возрастных и социальных групп используются разные инструменты.

Для молодежи до 25 лет основными каналами являются TikTok, мемы и игровой контент. Через них распространяются деполитизированные месседжи вроде "все одинаковые" или "политика - это грязь".

Наиболее уязвимой группой признаны молодые мужчины, находящиеся в социальной изоляции.

Для женщин среднего возраста используются детские кружки, родительские чаты и разнообразные психологические тренинги. В то же время именно эта категория украинцев демонстрирует самый высокий уровень устойчивости к российскому влиянию.

Мужчинам среднего возраста чаще всего навязывают тезисы о том, что "Украина не ценит своих граждан", а также используют темы мобилизации и профессиональной нереализованности за рубежом.

Для людей старшего возраста основными инструментами остаются телевидение, церковные общины и ностальгические рассказы об "общем прошлом".

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Где российское влияние сильнее всего

Исследование показало, что наиболее мощная сеть влияния действует в Италии.

Там функционируют 75-85 приходов Русской православной церкви, а также активно используются культурные и образовательные проекты.

В Германии и Франции основной акцент сделан на цифровых операциях и информационных кампаниях. В Германии также действует одна из крупнейших сетей приходов РПЦ - от 150 до 160 общин.

Бельгия, несмотря на небольшие масштабы, остается важной из-за близости к штаб-квартире НАТО и институтам ЕС.

Наименьший уровень российского влияния зафиксирован в Польше. Исследователи объясняют это языковой близостью украинцев и поляков, высокой занятостью украинских беженцев, ограничением деятельности российских СМИ и развитием украинской капелланской сети.

Какой вывод сделали исследователи

Авторы исследования подчеркивают, что борьба с отдельными проявлениями российского влияния не дает результата, поскольку система работает как единая сеть.

После блокировки одного канала активизируются другие. В качестве примера приводится ситуация после закрытия пророссийского ресурса Voice of Europe в Чехии, когда часть деятельности переместилась в Telegram.

Поэтому, по мнению исследователей, противодействие также должно быть комплексным, скоординированным и сетевым.

Отметим, исследование проводилось Лабораторией социологических исследований Института национальной устойчивости и безопасности в феврале-апреле 2026 года. Было проведено 100 глубинных полуструктурированных интервью с украинцами в Бельгии, Франции, Италии, Германии и Польше.