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У Лос-Анджелесі назвали переможців кінопремії "Оскар"

Новини » Суспільство     10.02.2020 - 06:38
У Лос-Анджелесі назвали переможців кінопремії "Оскар"
Фото: Бред Пітт (Getty Images)

Першим свою статуетку отримав Бред Пітт

В Лос-Анджелесі в ніч на 10 лютого стартувала церемонія вручення головної кінонагороди - Оскар-2020, названі переможці. Про це передає РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram кінопремії.

Церемонія нагородження проходила в місцевому театрі "Долбі", трансляція велася в 225 країнах, у тому числі і в Україні (з 00:00 за київським часом). Церемонія вручення статуеток почалася 03:00.

Першим свою статуетку отримав Бред Пітт за кращу роль другого плану у фільмі "Одного разу в Голлівуді режисера Квентіна Тарантіно.

Нагороду в номінації кращий анімаційний фільм отримала "Історія іграшок-4". Найкращий короткометражний фільм - "Вікно навпроти".

Кращий оригінальний сценарій - "Паразити". Також ця стрічка отримала нагороду як кращий фільм іноземною мовою. А коррейского режисера Пон Чжун Хо назвали найкращим режисером.

Кращий адаптований сценарій - "Кролик ДжоДжо" режисера Тайка Вайтіті.

Фільм "Одного разу... в Голлівуді" також отримав нагороду за кращу роботу художника-постановника. Художники-постановники картини - Барбара Лінг і Ненсі Хей.

За кращий дизайн костюмів статуетку отримала Жаклін Дюрран, яка створила образи героїв фільму "Маленькі жінки".

Кращий документальний фільм - "Американська фабрика". Кращий короткометражний документальний фільм - "Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчинка)".

Нагороду за кращу жіночу роль другого плану отримала Лора Дерн за фільм "Весільна історія".

Кращий звуковий монтаж - фільм "Форд проти Феррарі", або ж як його переклали в українських кінотетарах - "Аутсайдери". Також стрічка отримала нараду і за кращий монтаж. Статуетку вручили Майклу МакКаскеру і Ендрю Бакланду.

Кращий звук і учшая операторська робота у фільму "1917". А отримавши нагороду за кращі візуальні ефекти фільм обійшов "Месників" і "Зоряні війни", всупереч прогнозам букмекерів і кінокритиків.

За кращий грим і зачіски нагороду Американської академії кіномистецтва отримала стрічка "Скандал".

За кращу музику до фільму нагороду отримала картина "Джокер" та композитор й ісландський музикант Хільдур Гуднадоуттір.

"Оскара" в номінації найкращий актор отримав Хоакін Фенікс за роль у фільмі "Джокер". Звання найкращої актриси вручили статуетку Рене Зелльвегер за роль у фільмі "Джуді".

Кращим фільмом була визнана стрічка "Паразити" корейського режисера Пон Чжун Хо.

Нагадаємо, нещодавно українка Ірина Цілик отримала премію Санденс за свою документальну стрічку "Земля блакитна, як ніби апельсин". Кіноексперти високо оцінили її фільм і присудили перемогу за кращу режисуру. У даному фільмі показано життя багатодітної родини, яка мешкає на Донбасі в умовах війни.

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