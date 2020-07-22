Церемонія вручення Нобелівської премії пройде у новому форматі

Директор Фонду Нобеля Ларс Хайкенстен заявив, що церемонія вручення Нобелівської премії буде проходити у новому форматі через пандемію коронавірусу. Переможці також будуть нагороджені "іншим способом", проте деталі він не повідомив.

Про це повідомляє France24.

Таким чином, церемонія, яка повинна відбутися в грудні 2020 року вперше з 1956 року пройде без розкішного Нобелівського банкету. Він щорічно проходив за участі близько 1300 осіб, серед яких члени королівської сім'ї Швеції.

"Всім потрібно чимось жертвувати та повністю адаптуватися до нових обставин", - сказав Хайкенстен.

Церемонії нагородження в Стокгольмі та Осло 10 грудня також будуть проходити в "нових форматах". У Фонді зазначили, що оголошення переможців відбудеться з 5 по 12 грудня.

Нагадаємо, в тому році Нобелівську премію миру вручили прем'єру Ефіопії Абію Ахмеду.

Раніше повідомлялося, що Туреччина, Албанія і Косово бойкотували церемонію вручення Нобелівських премій.