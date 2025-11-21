Цензура в действии? В США венгерскую редакцию "Радио Свобода" закрыли из-за Орбана

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт издания .

Агентство США по глобальным медиа приняло решение прекратить работу венгерской редакции "Радио Свобода" Szabad Europa с 21 ноября 2025 года.

Причины такого шага официально не разглашаются, хотя ранее редакцию критиковали за чрезмерное внимание к премьеру Венгрии Виктору Орбану.

О деятельности редакции

Редакция Szabad Europa начала вещание еще во времена "Холодной войны" и закрылась после распада Советского Союза. Однако в 2020 году Конгресс США возобновил ее финансирование из-за опасений относительно ограничения свободы слова в Венгрии.

Решение о закрытии стало неожиданным для журналистов и аудитории, которые надеялись на продолжение независимого медиапроекта для венгерских читателей.

В сообщении редакции указано, что в течение последних лет ее журналисты работали с преданностью и высоким профессионализмом, предоставляя венгерской аудитории независимую и объективную информацию. Редакция поблагодарила своих читателей за доверие, интерес и поддержку.

Причины закрытия

Конкретные мотивы прекращения работы Szabad Europa не раскрыты.

Вместе с тем, издание неоднократно обвиняли в чрезмерной критике правительства Орбана. Это и могло стать фактором политического давления, однако официального подтверждения этому нет.

Отметим, что за прекращение финансирования венгроязычной службы Szabad Europa еще в начале ноября говорила глава правительственного Агентства США по глобальным медиа Кэри Лейк, в ведении которой находится вещание "Радио Свобода".

"Оно (Szabad Europa. - Ред.) на самом деле имеет целью дестабилизировать эту страну (Венгрию. - Ред.). Деньги американских налогоплательщиков не должны идти на глобалистскую радиопрограмму. Это союзник НАТО, а глобалисты ненавидят Виктора Орбана", - заявляла она журналистам.

Ранее в этом году руководительница Агентства США по глобальным медиа уже сократила практически все финансирование вещателей в своем ведении, в частности "Голоса Америки" и "Радио Свободная Азия".

Закрытие редакции Szabad Europa вызвало беспокойство среди международного сообщества относительно свободы слова и независимости медиа в Центральной Европе.