ua en ru
Пт, 21 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Цензура в действии? В США венгерскую редакцию "Радио Свобода" закрыли из-за Орбана

США, Пятница 21 ноября 2025 02:17
UA EN RU
Цензура в действии? В США венгерскую редакцию "Радио Свобода" закрыли из-за Орбана Фото: Президент США Дональд Трамп и Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В США закрыли венгерскую редакцию "Радио Свобода" Szabad Europa, которая критиковала премьера Орбана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт издания.

Агентство США по глобальным медиа приняло решение прекратить работу венгерской редакции "Радио Свобода" Szabad Europa с 21 ноября 2025 года.

Причины такого шага официально не разглашаются, хотя ранее редакцию критиковали за чрезмерное внимание к премьеру Венгрии Виктору Орбану.

О деятельности редакции

Редакция Szabad Europa начала вещание еще во времена "Холодной войны" и закрылась после распада Советского Союза. Однако в 2020 году Конгресс США возобновил ее финансирование из-за опасений относительно ограничения свободы слова в Венгрии.

Решение о закрытии стало неожиданным для журналистов и аудитории, которые надеялись на продолжение независимого медиапроекта для венгерских читателей.

В сообщении редакции указано, что в течение последних лет ее журналисты работали с преданностью и высоким профессионализмом, предоставляя венгерской аудитории независимую и объективную информацию. Редакция поблагодарила своих читателей за доверие, интерес и поддержку.

Причины закрытия

Конкретные мотивы прекращения работы Szabad Europa не раскрыты.

Вместе с тем, издание неоднократно обвиняли в чрезмерной критике правительства Орбана. Это и могло стать фактором политического давления, однако официального подтверждения этому нет.

Отметим, что за прекращение финансирования венгроязычной службы Szabad Europa еще в начале ноября говорила глава правительственного Агентства США по глобальным медиа Кэри Лейк, в ведении которой находится вещание "Радио Свобода".

"Оно (Szabad Europa. - Ред.) на самом деле имеет целью дестабилизировать эту страну (Венгрию. - Ред.). Деньги американских налогоплательщиков не должны идти на глобалистскую радиопрограмму. Это союзник НАТО, а глобалисты ненавидят Виктора Орбана", - заявляла она журналистам.

Ранее в этом году руководительница Агентства США по глобальным медиа уже сократила практически все финансирование вещателей в своем ведении, в частности "Голоса Америки" и "Радио Свободная Азия".

Закрытие редакции Szabad Europa вызвало беспокойство среди международного сообщества относительно свободы слова и независимости медиа в Центральной Европе.

Встреча Дональда Трампа и Виктора Орбана

Напомним, 7 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встречался с президентом США Трампом в Белом Доме. Во время встречи Трамп выразил восхищение венгерским премьером и сказал, что тот добьется успеха на следующих выборах.

В результате переговоров США предоставили Венгрии годовое освобождение от санкций за использование российской нефти и газа. При этом Венгрия обязалась закупать сжиженный природный газ у США на сумму около 600 миллионов долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Виктор Орбан
Новости
Зеленский получил проект мирного плана США и обсудит его с Трампом
Зеленский получил проект мирного плана США и обсудит его с Трампом
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте