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Яценюк вспомнил шутку о Порошенко: за один торт поддержали на президента

15:30 27.08.2026 Чт
2 мин
Экспремьер вспомнил, как Порошенко сумел добыть в борьбе абсолютную поддержку общества с помощью только одного торта на Майдане.
aimg Владимир Куренной aimg Сергей Козачук
Фото: бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк (РБК-Украина)

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк с юмором и иронией оценил политические таланты Петра Порошенко во время событий Революции Достоинства и рассказал, как получил поддержку на президентских выборах 2014 года.

Об этом он сказал в спецпроекте РБК-Украина "Украина: 35 лет независимости".

По словам Яценюка, у пятого президента оказались действительно уникальные политтехнологические и коммуникационные способности, позволившие ему быстро завоевать симпатии украинцев в критический для страны момент.

"Это же надо иметь такие удивительные способности: принести на Майдан всего один торт - и за это тебя все поддержали и избрали президентом!" - поделился воспоминаниями экспремьер.

Яценюк подчеркнул, что такое феноменальное мастерство воспользоваться моментом и сформировать вокруг себя образ спасителя позволило Порошенко получить мощный вотум доверия без чрезмерных усилий.

Напомним, внеочередные выборы Президента Украины прошли 25 мая 2014 года. Петр Порошенко победил уже в первом туре, одержав 54,7% голосов избирателей.

Также Арсений Яценюк раскрыл роль Петра Порошенко в развале коалиции после Революции Достоинства.

По его словам, тогдашний глава государства реализовал комбинацию с досрочным роспуском парламента, которую позже применили в 2019 году.

Кроме того, экспремьер признал свою ошибку относительно проекта "Стена" на границе с РФ. Он отметил, что существенно недооценил мощность информационной машины и дискредитационных кампаний, развернувшихся против его правительства.

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