Яценюк вспомнил шутку о Порошенко: за один торт поддержали на президента

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк с юмором и иронией оценил политические таланты Петра Порошенко во время событий Революции Достоинства и рассказал, как получил поддержку на президентских выборах 2014 года.
Об этом он сказал в спецпроекте РБК-Украина "Украина: 35 лет независимости".
По словам Яценюка, у пятого президента оказались действительно уникальные политтехнологические и коммуникационные способности, позволившие ему быстро завоевать симпатии украинцев в критический для страны момент.
"Это же надо иметь такие удивительные способности: принести на Майдан всего один торт - и за это тебя все поддержали и избрали президентом!" - поделился воспоминаниями экспремьер.
Яценюк подчеркнул, что такое феноменальное мастерство воспользоваться моментом и сформировать вокруг себя образ спасителя позволило Порошенко получить мощный вотум доверия без чрезмерных усилий.
Напомним, внеочередные выборы Президента Украины прошли 25 мая 2014 года. Петр Порошенко победил уже в первом туре, одержав 54,7% голосов избирателей.
Также Арсений Яценюк раскрыл роль Петра Порошенко в развале коалиции после Революции Достоинства.
По его словам, тогдашний глава государства реализовал комбинацию с досрочным роспуском парламента, которую позже применили в 2019 году.
Кроме того, экспремьер признал свою ошибку относительно проекта "Стена" на границе с РФ. Он отметил, что существенно недооценил мощность информационной машины и дискредитационных кампаний, развернувшихся против его правительства.