Яценюк вспомнил шутку о Порошенко: за один торт поддержали на президента

По словам Яценюка, у пятого президента оказались действительно уникальные политтехнологические и коммуникационные способности, позволившие ему быстро завоевать симпатии украинцев в критический для страны момент.

"Это же надо иметь такие удивительные способности: принести на Майдан всего один торт - и за это тебя все поддержали и избрали президентом!" - поделился воспоминаниями экспремьер.

Яценюк подчеркнул, что такое феноменальное мастерство воспользоваться моментом и сформировать вокруг себя образ спасителя позволило Порошенко получить мощный вотум доверия без чрезмерных усилий.