Яценюк раскрыл роль Порошенко в развале коалиции после Революции Достоинства

Сценарий с досрочным роспуском парламента Владимир Зеленский в 2019 году применил далеко не первым в новейшей истории - за пять лет до этого аналогичную комбинацию реализовал Петр Порошенко.
Об этом бывший премьер-министр Арсений Яценюк рассказал в спецпроекте РБК-Украина "Украина: 35 лет независимости".
Как объяснил политик, именно по указанию Порошенко фракции развалили коалицию после Революции Достоинства, пока правительство пыталось принять критически важные для страны законы.
Экс-премьер отметил, что летом 2014 года он пришел в Верховную Раду убеждать народных депутатов проголосовать за пакет законов, необходимых для получения финансовой помощи от Международного валютного фонда.
"Нам копейки давали, ноги и шею выкручивали, чтобы мы их получили. А ведь мне нужно страну кормить: за газ нечем платить, за электричество и пенсии нечем платить, золотовалютные резервы разворовали, бюджет пустой, армию надо финансировать, война началась", - вспомнил Яценюк.
Однако вместо голосования за критические реформы в парламенте начался политический хаос. Главы фракций "УДАР" Виталий Кличко и "Свобода" Олег Тягнибок друг перед другом объявили о выходе из коалиции.
"Бегут друг перед другом с заявлениями. Думаю: 'Что происходит в Космачи?!". А оказалось, что мой любимый Петр Алексеевич позвал их тихонько за закрытыми дверями, чтобы они выходили из коалиции и чтобы объявить досрочные парламентские выборы", - заявил Яценюк.
Он подчеркнул, что именно Порошенко стал первым президентом, реализовавшим сценарий досрочной перезагрузки парламента.
Напомним, в июле 2014 года распад коалиции "Европейский выбор" в Верховной Раде VII созыва открыл путь президенту Петру Порошенко для роспуска парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли 26 октября 2014 года.
Кстати, ранее Арсений Яценюк рассказал РБК-Украина о своей главной ошибке во время реализации проекта "Стена" на границе с Россией.
По словам экс-главы Кабмина, он не смог предусмотреть мощность информационной машины и дискредитационных кампаний против своего правительства.
Более того, Яценюк заявил, что многие украинцы слишком буквально восприняли название проекта "Стена".