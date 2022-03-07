Ціни на золото піднялися до 2000 доларів через вторгнення Росії в Україну

Спотове золото досягло найвищого рівня з 19 серпня 2020 року на рівні 2000,69 долара.

"Спочатку золото, швидше за все, виявить інтенсивний трафік близько рівня 2000 доларів, але за умови, що ситуація на Україні не зміниться, воно швидко переміститься в район 2100 доларів і досягне нових історичних максимумів", - сказав старший аналітик OANDA Джеффрі Хеллі.

Паладій виріс на 5% до 3151,30 доларів за унцію після досягнення рекордного максимуму в 3173 доларів на початку сесії. На Росію припадає 40% світового виробництва металу для автокаталізаторів, який використовується автовиробниками в каталітичних нейтралізаторах для обмеження викидів.

"Ми спостерігаємо дуже значне зростання побоювань з приводу збоїв через Україну, мабуть, тому, що конфлікт демонструє ознаки розширення", - сказав Ілля співак, валютний стратег DailyFX, вказуючи на інформації про нові санкції з боку Заходу, можливо, навіть офіційну заборону на імпорт російської нафти.