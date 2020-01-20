Ціни на житло в Україні ростуть у два рази швидше інфляції

В IV кварталі 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири в Україні зросли в середньому на 8,6%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, ціни на квартири на первинному ринку зросли на 7,9%, на вторинному - на 8,9%.

За рік однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 7,4%, на вторинному - на 11,1%, двокімнатні квартири на первинному ринку на 8,1%, на вторинному - на 9,8%, трикімнатні квартири на первинному ринку на 9,1%, на вторинному - на 5,9%.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у грудні 2019 року порівняно з листопадом ціни знизилися на 0,2%. За даними Державної служби статистики, за рік (грудень до грудня) інфляція склала 4,1%.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2019 рік по Україні зросла на 10,4% з 3 352 до 3 701 грн. На першому місці за вартістю оренди місто - Київ - 7 538 грн. Далі йдуть Одеська область (5 429 грн) і Львівська області - 4 706 грн.