Ціни на житло з початку року зросли майже на 10%: які квартири подорожчали найбільше

У II кварталі 2021 року ціни на житлову нерухомість в Україні у порівнянні з кінцем 2020 року зросли в середньому на 9,8%. Найбільше подорожчали трикімнатні квартири на первинному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики ( Держстат ).

За даними статистичного відомства, ціни на квартири на первинному ринку зросли на 9,7%, на вторинному - на 9,9%.

Однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 9,3%, на вторинному - на 9,4%, двокімнатні квартири на первинному ринку на 9,1%, на вторинному - на 10,3%, трикімнатні квартири на первинному ринку на 11,6%, на вторинному - на 10,0%.