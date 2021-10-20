Ціни на житло за рік зросли більш ніж на 15%: які квартири подорожчали найбільше

У III кварталі 2021 року ціни на житлову нерухомість в Україні у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли в середньому на 15,8%. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири на вторинному ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).
За даними статистичного відомства, ціни на квартири на первинному ринку зросли на 14,3%, на вторинному - на 17,0%.
Однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 13,9%, на вторинному - на 17,5%, двокімнатні квартири на первинному ринку на 13,4%, на вторинному - на 18,4%, трикімнатні квартири на первинному ринку на 16,3%, на вторинному - на 15,8%.
Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у вересні 2021 року зросли у порівнянні з вереснем минулого року на 11,0%.
Нагадаємо, в IV кварталі 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року ціни на квартири в Україні зросли в середньому на 8,4%. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири на вторинному ринку.