Ціни на житло за 2021 рік зросли більш ніж на 15%: які квартири подорожчали більше

У IV кварталі 2021 року ціни на житлову нерухомість в Україні порівняно з аналогічним періодом 2020 року зросли в середньому на 15,8%. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири на первинному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики ( Держстат ).

За даними статистичного відомства, ціни на квартири на первинному ринку зросли на 14,3%, на вторинному - на 17,0%.

Однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 13,9%, на вторинному - на 17,5%, двокімнатні квартири на первинному ринку на 13,4%, на вторинному - на 18,4%, трикімнатні квартири на первинному ринку на 16,3%, на вторинному - на 15,8%.