Ціни знижуються: в Україні розпочалася літня дефляція

Споживчі ціни в Україні в липні 2020 року у порівнянні з червнем знизилися на 0,6%. З початку року інфляція склала 1,4%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до червня 2019 року) інфляція залишилася на рівні 2,4%.

Продукти харчування в Україні за липень 2020 року подешевшали на 1,5%. Найбільше подешевшали яйця - на 15,1% та овочі - на 15%. У той же час, фрукти подорожчали на 1%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,5%, на одяг і взуття - знизилися на 4,8%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 1,2% (у тому числі газ подорожчав на 7,5%).

Предмети домашнього вжитку і побутова техніка подешевшали на 0,1%, охорона здоров'я подорожчало на 0,3%, транспорт подорожчав на 1,2% (в т. ч. ціни на паливо виросли на 3,4%), ціни на зв'язок зросли на 0,3%, на відпочинок і культуру зросли на 0,5%, освіта подорожчала на 0,1%, ресторани і готелі подорожчали на 1,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, в липні НБУ поліпшив прогноз щодо інфляції і очікує, що зростання споживчих цін до кінця 2020 року складе 4,7%.

Зазначимо, згідно з макропрогнозом Кабінету міністрів, у 2020 році інфляція (грудень до грудня) прискориться до 11,6%.

Нагадаємо, за даними Світового банку за 2017 рік, середні ціни в Україні становили 33,4% від рівня середніх по світу.