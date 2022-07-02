Ціни ростуть, розстрочки повертаються: що відбувається на ринку новобудов України

Чому ростуть ціни на квартири

Підвищення цін на тлі загальної нестабільності та спаду споживчого попиту самі забудовники пояснюють двома факторами.

По-перше, за попередні місяці помітно зросли ціни на будівельні матеріали, що призвело до збільшення собівартості.

По-друге, відновлення будівельних робіт відбулося головним чином в тих ЖК, які на момент початку війни перебували у стані, близькому до завершення, що завжди дорожче, ніж на більш ранніх етапах. А ось будівництво нових черг поки відкладається.

"Поточні продажі відчутно нижче довоєнних, – зазначає директор з маркетингу ЛУН Денис Судилковський. – За твердженнями забудовників, зараз формується відкладений попит. Інвестори придивляються до новобудов, але не готові вкладати так активно, як до війни, через непередбачуваність майбутнього".

При цьому процес відновлення будівництв відбувається нерівномірно в різних регіонах України. Так, у західних областях відновлено роботи на 90% ЖК. В Одеській області цей показник становить понад 60%. А ось у Києві – всього близько 40%.

Як змінився попит на квартири в новобудовах

Інтерес до інвестицій в нерухомість в західних регіонах країни досягає в середньому 60% в порівнянні з довоєнним рівнем. У той час як в областях, близьких до лінії військових дій, рівень зацікавленості з боку потенційних інвесторів становить 20-30% від лютневих показників.

Київ та область

У червні середня ціна квадратного метра у новобудовах Києва склала 1310 доларів. Це на 3% вище, ніж було в лютому.

В Київській області середня ціна за кв. метр нового житла, станом на початок липня, обійдеться в 800 доларів.

Бажаючим придбати однокімнатну квартиру в новобудові слід розраховувати на бюджет від 1,7 млн гривень – за такою ціною зараз в Києві продають найменші однушки. За двокімнатну квартиру доведеться заплатити від 2,5 млн гривень і вище.

Львівська область

Регіон демонструє значне зростання цін на житло в порівнянні з довоєнним рівнем. Це пояснюється віддаленістю від зони бойових дій в поєднанні з розвиненою інфраструктурою та тенденцією, що з початку війни багато компаній національного масштабу перенесли сюди свої офіси й штаб-квартири.

По відношенню до лютого квартири у Львові та області подорожчали на 10% у доларовому вираженні і вже впритул наблизилися за вартістю до Києва. Так, найдоступніша однокімнатна квартира обійдеться в 1,6 млн гривень, а за двокімнатну доведеться віддати як мінімум 2,4 млн без урахування персональних знижок.

Як ми зазначали раніше, у Львівській області зростання цін торкнулося всіх класів житла.

Одеська область

Одеська область на тлі динамічного відновлення будівництва приваблює більш доступними цінами в порівнянні з Києвом і Львовом. При цьому, після невеликого просідання в попередні місяці, ціни повернулися до довоєнного рівня. У розрізі різних класів ЖК відзначається зростання цін навіть на найдоступніші варіанти.

Найменша однушка в новобудові в Одесі зараз коштує від 1,1 млн гривень. Ціни на двокімнатні квартири починаються з 1,7 млн без урахування знижок.

Західні регіони України

В регіонах Західної України, що прийняли левову частку вимушених переселенців з центральних та східних областей країни, також відзначається зростання цін на квартири в новобудовах.

Так, в Закарпатської області вартість квадратного метра житла зараз становить 960 доларів – проти 750 доларів рік тому. Відповідно – ціни зросли майже на 30%.

Івано-Франківська область також демонструє подорожчання квартир у всіх класах новобудов в порівнянні з цінами річної давності. Житловий комплекс в Івано-Франківську (фото ЛУН)

Чи чекати знижок і розстрочок на квартири в новобудовах

До кінця червня ринок первинної нерухомості демонстрував гнучкість і різноманітність пропозиції та високу активність відновлення будівництва. При цьому забудовники розуміють, що на відміну від довоєнного періоду, зацікавленість з боку потенційних інвесторів не дорівнює рішенню купувати житло прямо зараз.

За словами Дениса Судилковського, забудовники пробують підігріти попит спеціальними пропозиціями – такими як тривала розстрочка на готові або майже готові квартири. Та й в цілому, в офісах продажів вже готові пропонувати спеціальні фінансові умови для рішучих інвесторів.