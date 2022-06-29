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П’ять факторів, які вплинуть на ціну нерухомості: прогноз експерта

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Середа 29 червня 2022 07:15
П’ять факторів, які вплинуть на ціну нерухомості: прогноз експерта Декілька десятків тисяч нових квартир будуть виставлені на продаж (фото Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Леся Панченко

Підвищення вартості іпотечних кредитів, масовий продаж квартир в новобудовах, за які інвестори більше не зможуть платити, житло у пошкоджених будинках та квартири від людей, які вирішили не повертатися з-за кордону – всі ці об’єкти невдовзі з’являться у продажу та вплинуть на ціни та обсяг пропозиції.

Незабаром первинний ринок нерухомості очікує хвиля додаткових кількох десятків тисяч квартир як по переуступці права вимоги, так і через прямий продаж – розповідає РБК-Україна Realty з посиланням на інформацію від СЕО девелоперської компанії GREENOL Олега Приходька.

Ризики за кредитами – на позичальнику

Багато кредитних договорів, в тому числі іпотечних, передбачають нарахування щомісячних виплат за користування кредитом через формулу, у якій одна зі складових – облікова ставка НБУ, нещодавно підвищена з 10% до 25%.

В додаткових умовах більшості кредитних договорів передбачено періодичний перегляд відсотків та додаткових витрат. Усі фінансові установи вже давно навчилися перекладати будь-які ризики та додаткові витрати на кінцевого споживача.

Як наслідок – погіршення умов обслуговування кредитних договорів спричинить процес продажу житла з переоформленням кредитних зобов’язань на нових власників або з достроковим погашенням кредиту за рахунок нового власника.

Що буде з іпотечними боржниками

На думку експертів Асоціації українських банків, через підвищення облікової ставки 20-ти банкам загрожує банкрутство. У зону дискомфорту потрапляють всі тримачі кредитних договорів. Зростає вірогідність погіршення умов обслуговування кредитів.

Кредити, які не будуть обслуговуватися іпотекодавцями (позичальниками) можуть бути продані фінансовим, колекторським чи факторинговим компаніям. Позичальники, які зіштовхнуться з фінансовими труднощами, можуть розглянути варіант продажу предмета іпотеки (нерухомості). А це, своєю чергою, додасть на ринку кількість об’єктів для покупки.

Подальша доля зруйнованих та пошкоджених недобудов

Процес продажу житла у найбільш постраждалих місцях вже почався. І хоча деякі експерти радять зачекати із продажем, багато власників емоційно вже прийняли для себе рішення про відчуження своїх пошкоджених домівок, политих кров’ю та сльозами. Надалі пул пошкодженого житла на продаж лише збільшиться.П’ять факторів, які вплинуть на ціну нерухомості: прогноз експертаПошкоджений ракетою будинок по просп. Лобановського у Києві (фото bzh.life)

Вплив еміграційних процесів

Мабуть, не всі вимушені переселенці, які втекли від війни за кордон, повернуться в Україну. Жага кращої долі для дітей є одним із найстійкіших бажань більшості з них. Чим довше триває війна та чим глибше асимілюються українці у життя інших країн, тим менше шансів на їх повернення.

Нерухомість, у яку були вкладені інвестиції таких емігрантів, прямує на ринок нерухомості й збільшує масу загальної пропозиції. Як правило, такі продавці схильні до швидкого продажу, що регулюється зниженням ціни та можливістю торгу.

Ціни впадуть ненадовго

Ці та інші чинники невдовзі посприяють вливанню нових об’єктів на ринок нерухомості. Цілком вірогідно, що додаткова пропозиція спричинить тимчасовий короткостроковий спад цін.

Однак, такий форс-мажорний крок не буде віддзеркалювати загальні тенденції ціноутворення в умовах майбутнього дефіциту нових житлових площ на фоні спаду обсягів будівництва, інфляційних процесів та зруйнованих десятків мільйонів квадратних метрів житла.

Раніше ми розповідали, що квартиру за довоєнною ціною зараз не продати. Що відбувається на ринку вторинної нерухомості Києва.

Також ми писали, що Росія зруйнувала 23 ТЦ в Україні. Загальні втрати галузі за 4 місяці війни вже склали майже 10 млрд доларів.

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