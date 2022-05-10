Київ повертає оплату проїзду у транспорті: чи зміниться ціна

У Києві відновлять обов'язкову оплату проїзду у громадському транспорті. Вона буде такою самою, як і до початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова мера Києва Віталія Кличка в ефірі національного телемарафону .

"Це рішення допоможе наповнювати міський бюджет столиці", - сказав Кличо.

Раніше ми повідомляли, у Києві планують відновити плату за проїзд у громадському транспорті. Норма може повернутися вже 16 травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.