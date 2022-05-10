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Київ повертає оплату проїзду у транспорті: чи зміниться ціна

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Київ, Вівторок 10 травня 2022 15:14
Київ повертає оплату проїзду у транспорті: чи зміниться ціна Фото: у Києві відновлюють платний проїзд (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Києві відновлять обов'язкову оплату проїзду у громадському транспорті. Вона буде такою самою, як і до початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова мера Києва Віталія Кличка в ефірі національного телемарафону.

"Це рішення допоможе наповнювати міський бюджет столиці", - сказав Кличо.

Раніше ми повідомляли, у Києві планують відновити плату за проїзд у громадському транспорті. Норма може повернутися вже 16 травня.

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