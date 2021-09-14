Ціни на продукти в Україні: що найбільше подорожчало у 2021 році

За даними статистичного відомства, порівняно з груднем 2020 року цибуля подорожчала на 107,8% до 10,6 гривень за кілограм, буряк - на 72,4% до 9,3 гривень за кілограм, морква - на 71,5% до 10,3 гривень за кілограм, капуста - на 38,7% до 6,6 гривень за кілограм

Крім того, Олія соняшникова подорожчала на 52,9% до 64,3 гривень за літр, цукор на - 37,3% до 28,7 гривень за кілограм.

Куряче філе подорожчало з початку року на 21,5% до 111,4 гривень за кілограм, курячі тушки - на 25,0% до 69,9 гривень за кілограм.

У той же час яйця подешевшали на 4,3% до 26,3 гривень за десяток, картопля подешевшала на 14,7% до 8,7 гривень.

За даними Держстату, за січень-липень сигарети преміум-класу подорожчали на 9,9% до 63,6 гривень за пачку, ціни на горілку зросли на 1,1% до 93,7 гривень за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 7,7% до 18,8 гривень за пляшку, українське вино - на 5,9% до 70,2 гривень за пляшку 0,75 літра.