Ціни на продукти в Україні: що найбільше подорожчало з початку року

За даними статистичного відомства, порівняно з груднем 2020 року капуста подорожчала на 129,8% до 10,9 гривень за кілограм, буряк - на 98,0% до 10,7 гривень за кілограм, морква - на 63,2% до 9,8 гривень за кілограм, цибуля - на 62,7% до 8,3 гривень за кілограм.

Крім того, Олія соняшникова подорожчала на 48,7% до 62,6 гривень за літр, цукор на - 23,2% до 25,8 гривень за кілограм.

У той же час яйця подешевшали на 4,5% до 26,2 гривень за десяток.

За даними Держстату, за січень-квітень сигарети преміум-класу подорожчали на 7,4% до 62,2 гривень за пачку, ціни на горілку зросли на 0,8% до 93,4 гривень за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 4,2% до 18,2 гривень за пляшку, українське вино - на 3,7% до 68,7 гривень за пляшку 0,75 літра.