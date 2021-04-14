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Ціни на продукти: що найбільше подорожчало з початку року

Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила дані про середніх споживчих цінах на товари і послуги в Україні у березні 2021 року. З початку року найбільше подорожчали овочі.

Про це повідомляється на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, в порівнянні з груднем 2020 року буряк подорожчав на 50%% до 8,1 гривень за кілограм, капуста - на 30,3% до 6,2 гривень за кілограм, морква - на 30,7% до 7,8 гривень за кілограм, цибуля - на 27,7% до 7,8 гривень за кілограм.

Крім того, олія соняшникова подорожчала на 25,0% до 52,6 гривень за літр, цукор - 16,7% до 24,4 гривень за кілограм, яйця - на 16,5% до 32,0 гривень за десяток.

За даними Держстату, за січень сигарети преміум-класу подорожчали на 4,5% до 60,5 гривень за пачку, ціни на горілку зросли на 0,7% до 93,3 гривень за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 3,7% до 18,1 гривень за пляшку, українське вино - на 2,3% до 67,8 гривень за пляшку 0,75 літра.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни у березні 2021 року у порівнянні з лютим, виросли на 1,7%. За останній рік інфляція склала 8,5%.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор - на 46,2%, гречана крупа - на 34,8%, яйця - на 30,4%, соняшникова олія - на 22,2%.

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Новини України ценыпродуктыДержавна служба статистики
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