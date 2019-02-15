Ціна нафти Brent вперше з листопада перевищила 65 доларів

Brent оновила максимум з листопада 2018 року

Цена североморской марки Brent с начала торгов 15 февраля впервые с ноября 2018 года превысила 65 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

В частности, цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures в ходе торгов увеличилась на 0,45 (0,70%) - до 65,02 доллара за баррель. При этом накануне контракты подорожали до 64,57 доллара за баррель. По состоянию на 09:22 по киевскому времени цены на нефть немного опустились, но продолжают находиться в районе этой отметки.

Отметим, цены на нефть растут на фоне ожидания инвесторов того, что миру удастся избежать перепроизводства углеводородов. Кроме того, рынок пытается проанализировать последствия различных сценариев дальнейшего развития американо-китайских торговых отношений. Переговоры в Пекине проходят не так гладко, как хотелось бы, но в пятницу делегации США предстоит встреча с главой КНР Си Цзиньпином.

Напомним, накануне нефть дорожала после заявлений президента США Дональда Трампа о торговых переговорах с Китаем.

Ранее Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ухудшила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году на 1,24 млн баррелей в сутки.