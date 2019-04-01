Ціни на нафту виросли на тлі занепокоєння про постачання

Фото: ціна на нафту (statoil.com)

Занепокоєння про постачання компенсувало страх про уповільнення зростання глобальної економіки

Ціни на нафту виросли в понеділок, 1 квітня, збільшивши перевагу, набране у першому кварталі. Про це повідомляє Reuters.

Зазначимо, у першому кварталі котирування продемонстрували максимальний приріст майже за десятиліття, оскільки занепокоєння про постачання компенсувало страх про уповільнення зростання глобальної економіки.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в червні до 8.42 за київським часом зросли на 0,93% до 68,21 долар.

Ф'ючерси на американський сорт нафти WTI набрали 0,73%, піднявшись до 60,58 доларів.

Підтримку котируванням в поточному році надали санкції США щодо Ірану та Венесуели, а також скорочення видобутку ОПЕК та інших нафтовиробників, які компенсували занепокоєння про зростання глобальної економіки і торгову війну США і Китаю.

За словами Фіна Зібелла з National Australia Bank в Сіднеї, подальше зростання буде обмежене через потенційну слабкість глобальної економіки і здатності американських виробників наростити видобуток в момент стрибка цін.

Нагадаємо, 29 березня ціни на нафту показали рекордний квартальний ріст за 10 років

Раніше динаміки торгів випливало, що ринки проігнорували заклик президента США Дональда Трампа до ОПЕК збільшити видобуток нафти для зниження її ціни. Американський лідер незадоволений дорогою нафтою, так як високі ціни на енергоносії гальмують зростання ВВП.