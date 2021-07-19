Нафта дешевшає після рішення ОПЕК+ збільшити видобуток

Ціни на нафту знизилися в понеділок, 19 липня після того, як група ОПЕК+ подолала внутрішні розбіжності і погодилася збільшити видобуток. Це викликало побоювання з приводу надлишку нафти, оскільки зараження COVID-19 продовжує зростати в багатьох країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Нафта Brent впала на 0,8%, до 72,98 долара за барель, нафта WTI подешевшала на 0,9%, до 71,15 долара за барель.

У неділю, 18 липня, міністри ОПЕК + домовилися збільшити поставки нафти з серпня на 0,4 млн барелів на добу, щоб знизити ціни, які на початку цього місяця досягли найвищого рівня приблизно за 2,5 року, оскільки світова економіка відновлюється після пандемії COVID-19.

Група, до якої входять члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і союзники, такі як Росія, узгодили нові частки видобутку з травня 2022 року.

"У найближчі тижні ціни на нафту можуть продовжувати коливатися", - заявив Goldman Sachs після укладення угоди. Тим не менш, Інвестиційний банк заявив, що він як і раніше оптимістичний щодо перспектив нафти.

У повідомленні Goldman Sachs говориться, що угода ОПЕК+ являє собою "потенціал зростання" на 2 долари до його літнього прогнозу по Brent, який досягне 80 доларів за барель.

Щоб подолати внутрішні розбіжності, ОПЕК + погодила з травня 2022 року нові квоти видобутку для декількох членів, включаючи ОАЕ, Саудівську Аравію, Росію, Кувейт і Ірак.

"Ця угода повинна запевнити учасників ринку в тому, що група не рухається до серйозного розпаду і найближчим часом не відкриє шлюзи для видобутку", - йдеться в повідомленні RBC Capital Markets.

У минулому році група скоротила видобуток на рекордні 10 мільйонів барелів на добу на тлі падіння попиту, викликаного пандемією, що викликало обвал цін, коли нафта США в якийсь момент впала на негативну територію.

ОПЕК+ поступово відновила пропозицію, в результаті чого воно скоротилося приблизно на 5,8 млн барелів на добу.