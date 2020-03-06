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Ціни на нафту впали до мінімуму з липня 2017

Новини » Економіка     06.03.2020 - 13:28
Ціни на нафту впали до мінімуму з липня 2017
Ілюстративне фото (lukoil.ru)

Ціни на нафту Brent опустилися нижче 48 доларів

Ціни на нафту північноморської марки Brent 6 березня впали до мінімуму з липня 2017 року. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що ціна квітневого ф'ючерсу на нафту марки Brent різко опустилася більш ніж на 4% - до 47,92 долара за барель. При цьому мінімальне значення протягом дня склало 47,01 долара - на таких рівнях нафта торгувалася в липні 2017 року.

Ціни на нафту знижуються через невизначеність щодо рішення ОПЕК+ про додатково обмеження видобутку нафти. До цього міністри країн ОПЕК оголосили рекомендації скоротити видобуток нафти на 1,5 млн барелів на добу до кінця 2020 року.

При цьому на частку країн, які не входять до картеля, можуть розподілити 0,5 млн барелів на добу з цього обсягу. Якщо країни ОПЕК+ домовляться про скорочення видобутку, це здатне повернути котирування вище 50 доларів за барель.

Нагадаємо, на початку тижня світові ринки почали відновлюватися після обвалу через коронавірус. Зростання індексів послідувало за найгіршим з 2008 року тижнем на фондовому ринку США, який скотився у корекцію через побоювання рецесії у зв'язку з епідемією.

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