Ціни на нафту стабілізувалися на тлі нового рекорду видобутку в США

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Brent торгується вище 67 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 22 лютого 2019 року, знаходиться вище позначки в 67 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 10:12 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 67,08 долара. Це на 0,22% вище рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, нафта торгується без різких коливань після виходу даних про новий рекорд видобутку в США. Зокрема, як повідомляє Управління енергетичної інформації(EIA), видобуток нафти в США минулого тижня вперше досяг 12 млн барелів на добу. Всього з початку року видобуток у США зріс майже на 2,5 млн барелів на добу, а з 2013 року - на 5 млн.

Як вважають аналітики, видобуток у США продовжить зростати, а нафтові компанії збільшать експорт, щоб розпродати надлишок запасів.

Нагадаємо, напередодні ціна нафти Brent перевищила 67 доларів за барель вперше з листопада 2018 року. Ціни підвищилися після виходу даних Американського інституту нафти (API), який повідомив про зростання запасів нафти на 1,3 млн барелів, але при цьому резерви бензину впали на 1,6 млн барелів, дистилятів - на 758 тис. барелів.