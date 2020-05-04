Ціни на нафту знижуються на побоюваннях нової торгової війни

Ціни на нафту знижуються в понеділок, 4 травня, після зростання минулого тижня, на тлі побоювань, що світовий надлишок нафти може зберегтися через напруженість у торгівлі між США і Китаєм, яка може обмежити відновлення економіки, навіть коли почнеться ослаблення пандемії коронавірусу. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту WTI впали на 5,6% до 18,65 доларів за барель до 10:00 за київським часом. Еталонний контракт виріс на 17% минулого тижня. Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,4%, до 26,05 доларів. Brent виріс на 23% минулого тижня після трьох тижнів втрат поспіль.

"По мірі того, як згасає оптимізм щодо перспектив глобального зростання, нафта втрачає досягнення минулого тижня, чому сприяє зміцнення долара США", - сказав Майкл Маккарті, головний ринковий стратег-аналітик CMC Markets.

Ринок знайшов підтримку минулого тижня у зв'язку з ознаками зниження рівня зараження коронавірусом. Цьому також сприяло набуття чинності угоди ОПЕК+, коли основні виробники нафти на чолі з Саудівською Аравією і Росією повинні були почати скорочення виробництва 1 травня. Два провідних американських виробника, Exxon і Chevron, заявили, що скоротять видобуток на 400 тис. барелів на добу в цьому кварталі.

Очікувалося, що скорочення виробництва в поєднанні з ослабленням обмежень у деяких штатах США і містах по всьому світу знизять світовий надлишок палива і тиск на резервуари-сховища, що сприяло зростанню цін минулого тижня.

Тим не менш, загроза з боку президента США Дональда Трампа в кінці минулого тижня розглянути питання про підвищення тарифів на Китай у відповідь на поширення коронавірусу відновила побоювання з приводу того, що торгова напруженість може обмежити відновлення економіки, що стримує ціни на нафту.

"Відновлення торговельної війни буде мати згубні наслідки для цін на нафту в довгостроковій перспективі", - сказав Стівен Іннес, головний стратег світового ринку в компанії з надання фінансових послуг AxiCorp.

Між тим, перед вступ в силу угоди ОПЕК+ Росія у квітні збільшила видобуток нафти до 11,35 млн барелів на добу - максимального рівня з січня 2019 року.

Goldman Sachs прогнозує, що скорочення видобутку нафти з-за скорочення ОПЕК + в поєднанні з частковим відновленням попиту на нафту повинні привести до зростання цін в наступному році. Інвестбанк підвищив прогноз на 2021 рік за світовими еталонним цінами на нафту марки Brent до 55,63 доларів за барель з 52,50 доларів раніше. Банк підвищив оцінку нафти WTI до 51,38 доларів за барель з 48,50 доларів раніше.

Нагадаємо, Світовий банк знизив прогноз цін на нафту до 35 доларів за барель у 2020 році та до 42 доларів в 2021 році,

Зазначимо, травневі ф'ючерси на американську нафту WTI 20 і 21 квітня опускалися на негативну територію з-за побоювань, що США вичерпають потужності для зберігання в умовах надлишку сировини, викликаного коронавірусом.