Ціни на нафту знижуються на тлі розростання епідемії в США

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Повторний карантин може різко обмежити попит на нафту

Ціни на нафту знижуються у вівторок, 7 липня, на тлі зростання нових випадків захворювання коронавірусом в США. Це може обмежити відновлення попиту на паливо в найбільшому споживачі нафти в світі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 1,21% до 42,58 доларів за барель до 10:00 за київським часом, на WTI - на 1,30% до 40,10 доларів за барель.

"Потенціал падіння попиту на тлі підвищення ймовірності повторного введення локдауна поєднується з побоюваннями з приводу дисципліни ОПЕК+ і чинить тиск на ціни на нафту", - сказав головний ринковий стратег CMC Markets Майкл Маккарті.

За перші п'ять днів липня 16 американських штатів зафіксували рекордне зростання заражень. Зростають побоювання, що заходи, вжиті для стримування поширення епідемії, негативно позначиться на попиті на паливо.

Мер міста Маямі Карлос Хіменес ввів обмеження на роботу ресторанів на тлі стрибка нових випадків зараження коронавірусом в США, де число померлих від епідемії вже перевищило 130 тис.

Каліфорнія і Техас, два найбільш населених штату, також повідомляють про високі темпи зростання числа хворих.

Нагадаємо, МВФ прогнозує середні спотові ціни на нафту в 2020 році на рівні 36,20 доларів за барель до 37,50 доларів у 2021 році.

Зазначимо, НБУ у своєму макроекономічному прогнозі заклав середню ціну на нафту до 2020 року на рівні 35 доларів за барель.

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Автор: Олександр Білоус