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Ціни на нафту впали нижче 28 доларів вперше з січня 2016

Новини » Фінансова криза 2020     18.03.2020 - 11:58
Ціни на нафту впали нижче 28 доларів вперше з січня 2016
Ілюстративне фото (flickr.com/Ken Hodge)

Нафта марки Brent з початку торгів подешевшала майже на 3%

Ціни на нафту північноморської марки Brent під час торгів 18 березня впали нижче 28 доларів вперше з січня 2016 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржі ICE.

Станом на 11:45 за київським часом ціна нафти Brent втратила 2,78% порівняно з попередньою торговельною сесією і опустилася до позначки 27,93 долара за барель. Це мінімальне значення з січня 2016 року.

При цьому вартість нафти марки WTI знизилася на 3,93% - до 25,93 долара за барель. Зазначається, що від ще більш сильного падіння ціни на нафту утримує інформація про намір найбільших країн наростити запаси стратегічних резервах.

Нагадаємо, услід за обвалом цін на нафту другий тиждень падають світові фінансові ринки. Зокрема, американський індекс Dow Jones вже розгубив все зростання за час президентства Дональда Трампа.

Відзначимо, раніше в Національному банку заявили, що викликана пандемією світова економічна криза негативно позначиться на Україні, однак поки цей вплив не дуже відчутно.

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