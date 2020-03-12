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Ціни на нафту опустилися нижче 33 доларів

Новини » Економіка     12.03.2020 - 16:46
Ціни на нафту опустилися нижче 33 доларів
Ілюстративне фото (pixabay.com/Bru-nO)

Нафта марки Brent торгується на позначці 32,9 долара за барель

Ціни на нафту марки Brent під час торгів 12 березня опустилися нижче позначки 33 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржі ICE.

Зокрема, ціна травневого ф'ючерсу на Brent в ході торгів опускалася на 8,78% - до 32,9 долара за барель. Вартість травневого ф'ючерсу на нафту марки WTI знижувалася на 8,2% - до 30,86 долара.

Відзначимо, ціни на нафту знову перейшли до зниження після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу, а США на місяць заборонили поїздки з Європи. Вранці 12 березня ціна за барель нафти Brent знизилася на 10,6% і склала 33,65 долара.

Нагадаємо, сьогодні Bloomberg повідомило, що Саудівська Аравія планує постачати нафту до Європи за рекордно низькою ціною. За даними агентства, Ер-Ріяд готовий постачати нафту марки Arab Light за ціною 25 доларів за барель. Таким чином, європейський ринок перетвориться в епіцентр запеклої нафтової війни між саудівською Аравією і Російською Федерацією.

Напередодні Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) знизила на 2020 рік прогноз зростання світового попиту на нафту.

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