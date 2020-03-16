Світові ринки падають, незважаючи на екстрене зниження ставки ФРС

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Зниження ставки ФРС до нуля не змогло заспокоїти інвесторів

Ф'ючерси на європейські фондові індекси у понеділок, 16 березня, впали більш ніж на 4%, окскільки пандемія коронавірусу охопила більшу частину Європи, а центральні банки не змогли заспокоїти інвесторів з приводу зростаючого економічного збитку. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на євро Stoxx 50 впав на 5,4% до найнижчого рівня з 2012 року, в той час як ф'ючерси на німецький DAX втратили 5,6%. Ф'ючерси на французький FCE та іспанський MFXI впали на 6% і 5,2% відповідно, оскільки дві країни приєдналися до Італії і ввели заборону на пересування.

Нафта продовжила падати в понеділок, оскільки екстрене зниження ставок Федрезервом не змогло заспокоїти світові фінансові ринки, охоплені панікою через швидке поширення коронавірусу та цінову війну між провідними виробниками.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 4,8% до 32,20 доларів за барель, а WTI - на 3,0% до 30,8 доларів за барель.

"Проблема для інвесторів полягає в тому, що вплив вірусу на економіку досі невідомо - чи буде це подія одного місяця або одного року, і наскільки глибоким буде зменшення споживчих витрат", - сказав Рік Меклер, партнер в Cherry Lane Investments.

На екстреному засіданні 15 березня Федеральна резервна система США знизила відсоткові ставки майже до нуля і пообіцяла сотні мільярдів доларів на покупку активів, заявивши, що епідемія справила "глибокий" вплив на економіку.

Центральні банки Австралії і Нової Зеландії ухвалили власні заходи, але не змогли зупинити падіння ринків. Ф'ючерс на S&P 500 впав на 4,77% до свого денного нижньої межі незабаром після відновлення торгів у неділю ввечері.

Федеральна резервна система (ФРС) США увечері 15 березня оприлюднила рішення знизити цільовий діапазон ставки по федеральних фондах до 0-0,25%.

Відзначимо, 3 березня, Федеральна резервна система США прийняла термінове рішення про зниження базової процентної ставки на 0,5 процентного пункту до 1-1,25% річних.